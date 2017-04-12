  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Filipinler'de deprem

Filipinler'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Filipinlerde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Mindanao Adası'nın güneyindeki depremin 8,3 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Filipinler Volkanbilim ve Sismoloji Enstitüsü ise komşu Bukidnon ve Misamis eyaletlerinde de hissedilen depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurdu.

Can kaybına yol açmayan depremde birkaç kişi hafif yaralandı, 30 ev, iki cami, bazı iş yerleri ve bir okul hasar gördü.

Halk arasında paniğe yol açan depremde evleri hasar görenler bir tahliye merkezine yerleştirildi.

Filipinler, ''Pasifik ateş çemberi'' deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.

Etiketler: Filipinler, deprem
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