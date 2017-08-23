  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Filipinler'de deprem: 2 ölü

Filipinler'in Leyte Adası'nda meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde iki kişi yaşamını yitirdi.

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Filipinlerde deprem: 2 ölü

Filipinler'in Leyte Adası'nda meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde iki kişi yaşamını yitirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Leyte Adası'ndaki Talisayan bölgesinin 8 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini duyurdu.

Yerel basındaki haberlere göre, Ormoc kenti üst düzey emniyet yetkilisi Elma Delos Santos, San Jose köyünde 51 ve 70 yaşlarındaki iki kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Depremde yaklaşık 56 evin hasar gördüğü aktarıldı.

Ulusal Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü ise depremin 5 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirdi.

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler: Filipinler, Filipinler'de deprem
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