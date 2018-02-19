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Filipinler'de DEAŞ'ın sözde yöneticisi yakalandı

Filipinler’de yürütülen terör operasyonu kapsamında, Türkiye’de de faaliyet göstermiş DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı.

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Filipinlerde DEAŞın sözde yöneticisi yakalandı

Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) ve Filipinler Ulusal Polisi (PNP) tarafından başkent Manila'da yürütülen terörle mücadele operasyonu kapsamında, DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisini tutuklandı. Filipinler Emniyet Genel Müdürü Ronald Dela Rosa yaptığı basın açıklamasında, Mısır uyruklu Fehmi Lassoued takma isimli John Rasheed Lassoued ve Filipinli kız arkadaşı Anabel Moncera Salipada’nın aylarca süren operasyonlar sonucunda yakalandığını açıkladı.

Rosa, operasyonlar kapsamında, hükumet güçleri tarafından Malate bölgesindeki Adriatico Caddesi'nde bulunan eve düzenlenen baskında, mühimmat, farklı çeşitlerde silahlar, patlayıcı cihaz malzemeleri ve sözde DEAŞ bayrağı ele geçirildiğini belirtti.

Mısır uyruklu Lassoued'in Tunus pasaportu bulunduğunu, Filipinli kız arkadaşının ise Mindanoa adasındaki Maguindanao’da yaşadığını ifade eden Rosa, “Lassoued ve Salipada'nın yakalanmaları düşman faaliyetlerinin önüne geçti. Terörle mücadele operasyonlarına devam edeceğiz” dedi.

Filipinler Emniyet Genel Müdürü Ronald Dela Rosa, Lassoued’in Filipinler’de DEAŞ üyesi topladığını, daha önce ise Suriye ve Türkiye’de faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kaynak: İHA 

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