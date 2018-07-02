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Filipinler'de Belediye Başkanı Halili tören sırasında öldürüldü

Filipinler'de uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilenleri teşhir etmekle ün salan ve uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantısı olduğu öne sürülen Belediye Başkanı Halili öldürüldü.

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Filipinlerde Belediye Başkanı Halili tören sırasında öldürüldü

Filipinler Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde, başkent Manila'nın güneyinde Batangas bölgesine bağlı Tanauan kentinin Belediye Başkanı Antonio Halili'nin, belediye binasında düzenlenen bayrak töreni sırasında silahlı bir kişi tarafından vurulduğunu açıkladı. 

Soruşturma başlatıldı

Oscar Albayalde, Halili'nin hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiği, saldırganın kaçtığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Saldırı sırasında belediye çalışanlarının bina dışında ulusal marşı okuduğu, silah sesini duyunca paniğe kapıldığı belirtildi.

Halili, 2 yıl önce uyuşturucu zanlılarının Tanauan'da halka açık yerlerde ifşa edilmesi talimatını vererek tartışma yaratmıştı.

Belediye Başkanı hakkındaki iddialar

Belediye Başkanı'nın uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantısı olduğu da iddia ediliyordu.

İddiaları sert bir dille reddeden Antonio Halili, polisin bu yönde bir kanıt bulması halinde kendisinin de uyuşturucu taciri olarak teşhir edilmesini istediğini söylemişti.

Filipinler'de Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti.

Duterte hükümeti, insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: uyuşturucu ticareti, kaçakçı, Filipinler, antonio halili
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