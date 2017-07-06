Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Leyte kentine bağlı Masarayao'nın 3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 6,5 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Filipinler'in orta kesiminde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Leyte kentine bağlı Masarayao'nın 3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 6,5 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.