  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.547
    EURO 4.171
  • BIST 107333.15
    ALTIN 146.615
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Filipinler'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in orta kesiminde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Filipinlerde 6,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Luzon Adası'ndaki Tuy bölgesinin 2 kilometre güneybatısı olan 6,2 büyüklüğündeki depremin, yerin 168,2 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.

Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmazken sarsıntının başkent Manila'da da hissedildiği kaydedildi.

Ülkede ay başında meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Filipinler, ''Pasifik ateş çemberi'' deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.

Etiketler: Filipinler, deprem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER