Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Çin'le savaşa gücümüz yetmez

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinler Donanması'nın 120. kuruluş yıl dönümünde Manila'da konuşma yaptı.

"Çin ile savaşmaya gücüm yetmez"

Duterte, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerine işaret ederek, "Bu dönemde bir savaşa girmeye gücüm yetmez. Kazanamayacağım ve tek sonucunun silahlı kuvvetlerimizin yıkımı olacağı bir savaşa giremem. Kabul edin etmeyin gerçek bu" dedi.

Donanmanın ülkenin egemenliğini koruma görevini yerine getirmeyi sürdüreceğini belirten Duterte, göreve geldiği dönemde Batı Filipinler Denizi'nde halihazırda bu karışıklığın yaşandığını sözlerine ekledi.

Çin'in son olarak Güney Çin Denizi'nde tartışmalı adalara bombardıman uçağı indirmesi bölgede gerilimi artırmıştı.

Güney Çin Denizi

Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin'le Filipinler'in dışında Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan da hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.

Bölgede kendi öz savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını iddia eden ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa adalar grubunda Subi Resifi, Fiery Cross Resifi, Mischief Resifi adlı yapay adaları, Şişa adalar grubundaki Moody adasında da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çundao olarak adlandırılıyor. Adalar üzerinde Çin, Tayvan ve Vietnam da hak iddia ediyor.

Kaynak: AA