Filipinler, Boracay Adası'nı turizme kapatıyor

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, adanın 26 Nisan'dan itibaren 6 aylığına turizme kapatılmasını kararlaştırdı.

Duterte, "Boracay, ulusumuzun cenneti olarak biliniyor ve bu geçici kapatma, gelecek kuşakların da bu güzelliği yaşayacağından emin olmak anlamına geliyor" dedi.

Turizm Müsteşarı Frederick Alegre ise, "Siyasi irade kar güdüsünü bir tarafa bırakıp yıllardır devam eden çevre ihmallerinin yarattığı problemleri çözme niyetini ortaya koymuştur. Adayı kurtarmak ve daha ileri boyuttaki tahribatı önlemek için derhal önlem almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Alegre, adadaki aşırı turist yoğunluğunun ve bu yoğunluğu karşılamak için gelişen düzensiz yapılaşmanın ciddi çevre sorunlarına yol açtığına dikkat çekti.

Yılda 2 milyon kişi ziyaret ediyor

Ülkenin orta kesimlerindeki Panay Adası'nın kuzeybatı ucunda kıyı oku gibi uzanan yaklaşık 10 bin dönümlük ada, en fazla 30 bin kişiyi misafir edebilecek kapasiteye sahip. Buna rağmen, bütün yıla yayılan turizm sezonu boyunca günde ortalama 70 bin kişiyi misafir ediyor. Yılda 2 milyon turist ağırlayan ada, ülke ekonomisine 1 milyar dolar civarında gelir sağlıyor.

Daha önce Tayland da benzer bir kararı, 2000'de gösterime giren Leonardo Di Caprio'nun başrolünde oynadığı "Sahil" filmiyle ünlenen Adaman Denizi'ndeki Phi Phi Lee Adası için almıştı. Hükümet, adanın Haziran'dan başlayarak 4 aylığına turizme kapatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AFP, AA