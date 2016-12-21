Fildişi Sahili'ndeki genel seçim

Fildişi Sahili'nde hafta sonu düzenlenen genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokrasi ve Barış İçin Houphouetistler Birliği (RHDP) Koalisyonu sandıktan galip çıktı.

Seçim Komisyonu Başkanı Yusuf Bakayoko, düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu düzenlenen genel seçimde çoğunluğu iktidar partisi milletvekillerinden oluşan RHDP Koalisyonunun meclisteki koltukların yüzde 65,75'ini elde ettiğini söyledi.

RHDP'nin 255 koltuktan 167'sini kazandığını belirten Bakayoko, ayrıca 29 kadın adayın milletvekili seçildiğini bildirdi.

Parlamentodaki 255 sandalye için bin 300 aday yarışmıştı.