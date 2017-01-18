Fildişi Sahili'nde yeniden ayaklanma

Bölge sakinlerinden edinilen bilgiye göre, ülkenin orta kesimindeki Bouake kentinden gelen bazı askerler, maaşlarının artırılması talebiyle başkent Yamoussoukro'daki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı önünde toplandı.

2 asker yaşamını yitirdi

Mühimmat deposunu yağmalamaya çalışan askerlerle muhafız alayı birlikleri arasında çıkan çatışmada iki asker öldürüldü.

Aynı kaynaklar, başkentteki Silahlı Güçler Okulundan da silah sesleri geldiğini, Daloa, Bouake, Dimbokro ve Abidjan kentlerinde patlamaların duyulduğunu, esnafın da başkentte kepenk kapattığını aktardı.

Yetkililerden, iddialara ilişkin resmi açıklama yapılmazken hükümet Sözcüsü Bruno Nabagne Kone, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında, tüm taraflarla adil ve kalıcı çözüm arayışına gireceklerini bildirdi.

Daha önce yaşanan askeri darbe girişimleri

Fildişi Sahili, daha önce benzer ayaklanmaların ardından askeri darbe girişimlerine sahne olmuştu.

Ülkede askerler geçen hafta da maaş artışı ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi talebiyle isyan çıkarmış, Bouake kentinde başlayan olaylar ülkedeki birçok kente sıçramıştı. Kriz dolayısıyla Gana programını yarıda kesen Devlet Başkanı Alassane Vattara ülkeye geri dönmüştü. Vattara, askerlerin bu taleplerinin karşılanacağı sözünü vererek ayaklanmanın son bulduğunu duyurmuştu.

Yeniden ayaklanan askerlerin, ordunun sadece bir kısmındaki değil tüm birimlerdeki askerlerin iyileştirmeden yararlanmasını istedikleri iddia ediliyor.