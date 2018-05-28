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Fiji’de 5,2 büyüklüğünde deprem

Pasifik ülkesi Fiji’de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Fijide 5,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Fiji Adaları'nın kuzeybatısındaki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

5,2 büyüklüğündeki depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Fiji deprem, fiji, deprem
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