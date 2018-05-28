Fiji’de 5,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Fiji Adaları'nın kuzeybatısındaki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

5,2 büyüklüğündeki depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA