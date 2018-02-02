Fidel Castro'nun oğlu Castro Diaz-Balart intihar etti

68 yaşında yaşamını yitiren Diaz Balart, babasına olan benzerliği nedeniyle Fidelito ismiyle de biliniyordu.

Cubadebate web sitesi "Bir grup doktor tarafından derin bir depresyon nedeniyle birkaç aydır tedavi gören Castro Diaz-Balart, bu sabah intihar etti." dedi.

Ölüm şekline ilişkin açıklama yapılmazken, cenazesine ilişkin açıklamaların ailesi tarafından yapılacağı kaydedildi.

Küba’da 'Fidelito' olarak bilinen Castro, 1 Eylül 1949’da Castro’nun ilk eşi Mirta Diaz-Balart’la olan evliliğinden doğmuştu. Sovyetler Birliği döneminde nükleer fizik eğitimi alan Castro, Küba'nın nükleer çalışmalarına verdiği katkılarla da biliniyordu.

Fidel Castro Diaz-Balart kimdir?

Eski Sovyetler Birliği'nde eğitim gören bir nükleer fizikçi olan Castro Diaz-Balart, 1980-1992 yılları arasında Küba'nın ulusal nükleer programının başında ve babası onu işten gelene kadar Karayipler'in en büyük adasında bir nükleer tesis geliştirmeye öncülük etti.

Küba, eski Sovyet bloğuyla olan ticaret ve yardım ilişkilerinin çökmesinden sonra finansman eksikliği nedeniyle ara sıra yapılan bilimsel konferansta ya da diplomatik olayda ortaya çıkan halkın görüşünden kaybolduğu için, aynı yıl bitki planlarını durdurdu.

Eski bir İngiliz büyükelçisi olan Paul Hare, Castro Diaz-Balart'ın, Küba'nın ötesinde dünyaya meraklı, düşünceli bir insan olduğunu söyledi.

Fidelito'nun ölümü, 25 Kasım 2016'da vefat eden babasından bir buçuk yıl sonra geldi.

Kaynak: Reuters