FETÖ'nün MÜSİAD Güney Afrika Şube Başkanı Salim'e iftirası reddedildi

FETÖ'nün Güney Afrika'daki yapılanması, bu ülkenin önde gelen iş adamı MÜSİAD Güney Afrika Şube Başkanı Ebubekir Salim'in yurt dışına para kaçırdığı ve bir maden şirketinin satışına hile karıştırdığı iftirasında bulunarak kendisini asılsız belgelerle tutuklatmaya çalışmıştı.

FETÖ'nün çabaları boşa çıktı

FETÖ'nün Güney Afrika yapılanması tarafından Salim'e açılan iki dava kanuni usulsüzlükler ve belge yetersizliği nedeniyle reddedildi. İlk dava olan ticaret davası 27 Haziran'da, suç davası ise 6 Temmuz'da reddedildi.

Salim, "FETÖ unsurları aleyhime hem ticari hem de ceza davası açmışlardı. 24 Nisan'da açılan ticari dava 27 Haziran'da reddedildi. Dün de ceza davası hakim tarafından geri çekildi ve FETÖ unsurlarının çabaları boşa çıktı. Avukatlarımızın girişimi neticesinde alınan karar ile tutuklama kararı da kaldırıldı ve davaya dahil polis ve savcı davadan el çektirildi. Çünkü davaya bakan hakim dava sürecinde kanuni usulsüzlüklerin yapıldığı iddiamızı haklı gördü" dedi.

Güney Afrika ile Türkiye arasında başlayan olumlu havanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS Zirvesi'ne gelmesiyle daha ileri bir seviyeye geleceğini dile getiren Salim, "Bundan korkan FETÖ mensupları, 17-25 Aralık gibi bir senaryo ile Türkiye'nin yanında yer alan iş adamlarına ve kurumlarına saldırmaktadır ancak Cumhurbaşkanımızın ziyareti iki ülke ilişkilerinin artırılması için umut olacaktır. Bu konuda bizde üzerimize düşen görevleri yapmaya her hal ve şartta devam edeceğiz" yorumunu yaptı.

The Star gazetesi özür diledi

Güney Afrika'da yayınlanan The Star gazetesi ise Ebubekir Salim'e asılsız belgelerle açılan dava ile ilgili yayınladığı taraflı haber nedeniyle özür diledi.

Açıklamada, 20 Haziran 2018'de Türk iş adamı Salim ile ilgili yayınlanan haberin yanlış olduğu ve bu nedenle gazete adına Salim'den özür dilendiği belirtildi.

Gazetedeki özür açıklamasında, "Dolandırıcılıkla suçlanan iş adamı Ebubekir Salim ile ilgili yayınlanan haber yanıltıcıdır. Gazete olarak haberi hazırlarken kendisinden ya da temsilcisinden bir demeç almadık. Bu durum yayın ilkelerimize aykırıdır ve sorumlular ile ilgili iç disiplin sürecini başlatacağız. Yanlış haber nedeniyle Salim'den özür diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, iş adamı Salim aleyhine 24 Nisan'da açılan davaya atıfta bulunularak, Güney Afrika'da faaliyet gösteren Sumo Coal firması adına Hüseyin Çalışkan ve Muhammed Çalışkan tarafından Ebubekir Salim aleyhinde açılan yolsuzluk ve sahtekarlık iddialarının asılsız olduğu, herhangi bir delilden veya kanıttan yoksun olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ise daha önce mahkeme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde FETÖ örgütünün üst kademesinden çok sayıda ismin yaşadığını ve bu kişilerin Türkiye'nin yanında yer alan çeşitli çevreleri hedef aldığını dile getirmişti.

Kaynak: AA