FETÖ'nün ABD'deki kirli para trafiği deşifre oldu

ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yerleşkesinde kaldığı Golden Generation (Altın Nesil) kamp merkezinin gelirlerinde 2013 sonrasında hızlı artış dikkati çekiyor.

Gülen'in 1999'dan bu yana yaşadığı Golden Generation Worship and Retreat Center (GGWRC) (Altın Nesil İbadet ve İnziva Merkezi) Pennsylvania'nın Saylorsburg kasabasında yaklaşık 100 dönümlük arazide bulunuyor.

Kuruluş ABD'de vergiden muaf olan "kar amacı gütmeyen" kuruluş statüsünde faaliyet gösteriyor. Yasal olarak ülkedeki tüm kar amacı gütmeyen kuruluşlar ABD'nin vergi dairesine (IRS) toplam mal varlığı ve o yılki kazançlarını 990 kodlu formla bildiriyor.

1994'te bu statüyü elde eden GGWRC'nin IRS'e beyanına göre son dönemde kuruluşun gelirlerinde anormal artış gözlendi.

2013'te 914 bin 376 dolar gelir gösteren GGWRC, 2014 yılında 1 milyon 587 bin 495 dolar, 2015 yılında da 5 milyon 263 bin 435 dolar gelir beyanında bulundu.

Bu arada kampın gelirlerindeki artışa rağmen harcamalarda önemli bir değişiklik olmadı. GGWRC'nin 2014'teki giderleri 929 bin 378 dolar iken 2015 yılında toplam giderler 970 bin 903 dolar olarak gerçekleşti.

Beyana göre kampın toplam mal varlığı 6 milyon 211 bin 949 dolar olarak gözüküyor.

Türkiye'de FETÖ yöneticilerine davaların açılması ve tutuklama kararı çıkarılan birçok kişinin firar etmesiyle aynı dönemde kampın gelirlerinde hızlı artış görülmesi dikkati çekiyor.

Başkan yardımcısı Sablak hakkında Ankara'da dava açıldı

Golden Generation'ın vergi dairesine sunduğu 990 formunda yetkili kişi olarak Joseph A. Polat, Başkan olarak Hüseyin Çopur, Başkan Yardımcısı olarak ise Sezai Sablak isimleri bulunuyor.

Sezai Sablak, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanıyor.

MASAK'ın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, The Respect Institute Inc. isimli kuruluşa 2013-2014 yıllarında Türkiye'deki 147 farklı kişinin 171 işlemde toplam 2 milyon 112 bin 332 ABD doları aktardığı, FETÖ'nün toplanan paralarla ABD Kongre seçimlerindeki adaylara bağışta bulunduğu belirtildi.

Sablak aynı zamanda iddianameye konu olan The Respect Institute kurumunda da başkan yardımcısı görevinde bulunuyor ve çeşitli tarihlerde Hillary Clinton ve Demokrat Partili Bob Casey'e bağış yaptığı görülüyor.

Sablak'ın işyerlerinin telefonları FETÖ kampıyla aynı

Başkan Yardımcısı Sezai Sablak'ın buradaki görevinin dışında farklı iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerde de ismi geçiyor. Bu şirketlerden bazılarının telefon numarası ise Golden Generation'a ait olduğu belirtilen numara ile aynı.

Bu şirketlerden birisi olan Visual Technology Consulting, kampla aynı numarayı kullanırken şirketin adresi de "2144 Saddleridge Rd Lancaster" olarak görünüyor.

Adreste ise emlak sitelerinde yer alan bilgilere göre iş yeri değil 5 yatak odalı, beş banyolu ve oldukça büyük bir bahçesi bulunan konut yer alıyor.

Söz konusu şirketin 2001 yılında kurulduğu ve bilgisayar programcılığı alanında faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Sablak'ın kamera ve gözetleme sistemleri konusunda uzman olduğu ve bu alanda diğer bazı kişilerle ürettiği cihazlar için patent başvurusu yaptığı da ilgili internet sitelerinde görülebiliyor.

Sablak çifti Amerikan ismi de kullanıyor

Vakfın Başkan Yardımcısı Sablak, Sezai isminin yanı sıra Steve ismini de kullanıyor. 2008 yılında Lancaster'daki bir yerel kanala Steve Sablak ismiyle, burada açmayı planladıkları charter school (sözleşmeli okul) için açıklama yaptığı görülüyor.

Sezai Şablak'ın eşi Mukaddes Şablak da Amerikan ismi kullanan örgüt üyelerinden. Mukaddes Şablak, Mary ismini de kullanıyor.

FETÖ üyesi bazı kişilerin Gülen'in telkinleri doğrultusunda ABD pasaportu alırken Amerikalı ismi kullandıkları belirtiliyor.