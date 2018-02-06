FETÖ'nün ABD'deki eğitim faaliyetleri haber oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde HBO kanalında yayınlanan VICE News programında Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen çalışmalar yürüten ve yakın zamanda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in sözleşmeli okulları üzerine yazdığı "Aldatma İmparatorluğu" isimli kitabı yayımlayan uluslararası avukat Robert Amsterdam'ın, "Gülen örgütü ve hareketi, ABD ulusal güvenliğine tehlike teşkil etmektedir." ifadelerine yer verildi.

VICE News'te yayınlanan haber programında, FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile bağlantısı bulunduğu iddia edilen gizemli sözleşmeli okul ağına da yer verildi. Programda, Syracuse Bilim Akademisi'nde daha önce çalışmış kişiler ve öğrenci aileleri ile yapılan röportajlar da yayınlandı.

Programda, röportajı yayınlanan Amsterdam, Gülen soruşturmasının yayımlanacak olan ikinci kitapla devam ettiğini belirterek, "Gülen örgütü ve hareketi, ABD ulusal güvenliğine tehlike teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Okul, "Mafya" tarafından işletilmekle suçlandı

VICE News araştırma ekibinin, FETÖ ile bağlantıları bulunduğu iddia edilen, New York taşrasında yer alan, tartışmalara yol açmış sözleşmeli okul Syracuse Bilim Akademisi'ndeki izlenimleri de yayınlandı.

Araştırma ekibi tarafından çeşitli röportajlar gerçekleştirilirken, okulda daha önce öğretmenlik yapmış Patrick McGowan, "Her sene lisansı olmayan Türk öğretmenler geliyordu, İngilizce dil becerileri çok güçlü olmuyordu, bu sebeple çocuklar çoğu zaman zorluk çekiyordu. Neredeyse okulu bir mafya yönetiyor." dedi.

Syracuse okulunda daha önce insan kaynakları idarecisi olarak görev almış bir diğer tanık da okulun eyalet koşullarını yerine getirmek ve kamu kaynaklarından daha fazla yararlanabilmek adına not çizelgeleri üzerinde oynama yaptığını anlatarak, "Bu sahtekarlığı ilk kez bir öğretmen yaparken gördüm ve bu öğretmen, öğrencilerin karnelerindeki notların değiştirildiğine dair belgeleri bana gösterdi." ifadelerini kullandı.

Öğrenci velilerinin tepkileri

Röportaj yapılan öğrenciler ve aileler de Gülen okullarındaki eğitimin yetersizliği konusundaki kızgınlıklarını dile getirdi.

Kızı Syracuse Bilim Akademisinde eğitim görmüş olan Gwendolyn Muok, "Çocukların yüzde 98’inin üniversiteye kabul edilmesiyle övünüyorlar. Ancak baktığınızda, bu çocuklardan kaçı üniversitede birinci yılı başarıyla tamamlayabiliyor? Kanaatimce okulun hedefi vergi mükellefi paralarını toplayarak hareketlerine para sağlamak. Bizim çocuklarımız da bunun bedelini ödüyor." dedi.

Yakın dönemde, Gülen okullarının istismarcı idare yöntemi insan hakları gruplarının dikkatini çekti. 2017 yılının kasım ayında, Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik (NAACP) Kaliforniya Şubesi, Gülen örgütüne soruşturmalar düzenlenmesini talep eden bir önergeye onay verdi. Fakat Amsterdam, diğer birçok eyalette, Fetullahçıların lobicilik gücü ve nüfuzlu politik bağışları sebebiyle politikacıların harekete geçme konusunda çekimser olduğuna kaydetti.

Amsterdam, örgütün hesap verme zorunluluğundan kurtulmayı nasıl becerdiklerini anlatırken, "Gülen ve onun halkla ilişkiler sorumluları iletişimi saptırma konusunda alışılmadık biçimde etkililer." ifadelerini kullandı.

Röportaj yapılan Gülen temsilcisi, Amsterdam'ın kitabı "Aldatma İmparatorluğu"nda yayımlanan kamu kayıtlarından oluşan kanıtlara cevap veremedi, belirli ve gerçekçi bir uyuşmazlığa dikkat çekemedi.

Amsterdam, "Bu kitap, ABD'de bulunan çok tehlikeli bir tarikatın kontrolsüz doğasını konu alıyor, önemli olan da bu." dedi.

Kaynak: AA