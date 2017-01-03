FETÖ'den görevden uzaklaştırmalara kamuoyundan büyük destek

SETA Genel Merkezi'nde, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran moderatörlüğünde, "2016'dan 2017'ye Türkiye" paneli düzenlendi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Rusya ve İsrail'le normalleşme, Fırat Kalkanı Operasyonu, Brexit ve Trump'ın ABD Başkanlığına seçilmesinin 2016 yılının en önemli dış politika maddeleri olduğunu söyledi.

Duran, Türkiye'nin 1 yılda yaşadığı gündemi birçok ülkenin ancak 10 yılda yaşadığını belirterek, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi ve cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 2017 perspektiflerinden de bahseden Duran, "Cumhurbaşkanlığı sistemi için siyaset konsolidasyonu gerekecektir, eğer referandum kabul edilirse 2019'a kadar bir hazırlanış sürecinden geçebiliriz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Uslu, ankete ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

"HDP'ye kayyum atanması yüzde 69 oranında, Rusya ile yakın ilişkiler kurulması yüzde 63 oranında, Olağanüstü Hal (OHAL) yüzde 58 oranında, AB ile ilişkilerin bozulması yüzde 53 oranında, Fırat Kalkanı Operasyonu yüzde 52 oranında, İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi de yaklaşık yüzde 40 oranında destek görüyor." AA

