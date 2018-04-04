FETÖ'cülerin Kosova'da milyonlarca euroluk hesapları ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Kosova’da gerçekleştirdiği operasyonla yakalayıp Türkiye’ye getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 6 üst düzey mensubunun, ülkedeki bankalarda milyonlarca avrosu ve bu ülkeye yönelik gizli emellerinin bulunduğu iddia edildi.

“Indeks Online” haber sitesinde yayınlanan haberde, Kosova İstihbarat Ajansınca (AKİ), FETÖ mensuplarının mali faaliyetlerinin incelenmesi sırasında bu şahısların bir Türk ve bir Kosova bankasında milyonlarca avrosunun olduğunu belirlediği kaydedildi.

Listede, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina'nın yanı sıra T.A, U.T., H.G, U.G., G.B, O.B, O.P ve H.O olmak üzere 8 kişinin daha isminin bulunduğu belirtildi.

Şahısların banka hesaplarına ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

“T. A’nın yaklaşık bir milyon avro cirosu, Uğur Toksoy'un yaklaşık 70 bin avro cirosu, Mustafa Erdem’in yaklaşık 60 milyon avro cirosu, Yusuf Karabina’nın yaklaşık 100 bin avro cirosu ve Osman Karakaya’nın yaklaşık 250 bin avro cirosu bulunuyor.”

Kosova İstihbarat Ajansı tarafından desteklenen bilgilerin paylaşıldığı haberde, FETÖ mensuplarının Kosova’da gerçekleştirmek istedikleri amaçlarına da vurgu yapıldı. Şahısların ülkenin tüm kurumlarında kendi çıkarları doğrultusunda kullanacakları güçlü bir sosyal çevre kurmayı amaçladıkları aktarıldı.

Haberde örgüt üyelerinin Kosova’daki amaçları şöyle sıralandı:

“Kendi okullarında eğitimlerini tamamlayan ve Kosova polisi, mahkeme, AKİ ile Kosova Güvenlik Gücü (FSK) gibi kurumlarda çalışan ya da herhangi bir bağı olan öğrencilerin belirlenmesi, Kosova medyasının finanse edilmesi, İçişleri Bakanlığı, Kosova polisi ve FSK’de muhbirlerin görevlendirilmesi, Kosova polisinde ülkedeki büyükelçiliklerin güvenliğinden sorumlu yetkililerin belirlenmesi, Kosova ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin bozulması için ülkedeki Türk yatırımlarına zarar verecek eylemlerde bulunma, devlet yetkililerinin çocuklarına burs imkanları sağlayarak eğitimi kontrol altına almak, ilgili kurumlara nüfuz ederek bir yandan mevcut yetkiliyi cezbetmek diğer yandan yeni nesile fikir aşılayarak Kosova’da yeni bir siyasi düzen tesis etmek amacıyla yeni bir ruh oluşturmak, sadık öğrencilerin ülkedeki kurum ve STK’lere sızdırılması ve bu öğrencilerin Türkiye ile bağlantılı Kosovalı işletmelere dahil olmalarını sağlamak, başta Türkiye’nin büyükelçiliği ve ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının çalışmaları olmak üzere yabancı misyonlar hakkında bilgi toplama.”

Ayrıca bu bilgiler doğrultusunda AKİ Başkanının İçişleri Bakanlığına 22 Mart 2018 tarihinde bir yazı yazdığı kaydedildi.

Kaynak: AA