"FETÖ'cü darbeciler kışlada korunuyor" iddiası

15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi sonrası 8 darbeci Yunanistan’a kaçtı.

Daha sonra Yunan yargısı skandal bir karara imza atarak Mayıs'ta 8 darbeciyi serbest bıraktı.

8'leri kışlada koruyorlar

Yunan Ta Nea gazetesi, o darbecilerin ülkedeki kışlalardan birinde korunduğunu iddia etti. Gazete, ‘’8’leri kışlada koruyorlar’’ manşeti ile çıktı.

Darbeciler psikolog desteği bile alıyor

Yunan makamları, 18 aylık tutukluluk hallerinin sona ermesiyle serbest bırakılan 8 darbeci askere psikolog destek verip, onları bir askeriyede tutuyor.

Hepsinin odası ayrı

Gazeteye göre her darbeci askerin ayrı odası var ancak mutfak ve salon ortak kullanılıyor.

Tek korkuları suikast

Yunan makamlarının esas korkusu ise 8 darbeci askere yapılacak bir suikast.

Yemeklerine kadar kontrol ediliyor

Bu sebeple yemekler bile kontrol ediliyor ve sıkı koruma önlemleri alınıyor.

Hainlere 80 polisle koruma

Daha önce darbecileri bir ya da iki evde yaklaşık 80 kişilik bir polis gücünün koruduğu ortaya çıktı.

Bozdağ'ın sözleri tedirgin etti

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın “Nerede olurlarsa olsunlar onları paketleyip Türk yargısına teslim ederiz’’ sözlerinden sonra Yunan makamları sürekli olarak koruma planlarını değiştirdi.

Kaynak: İHA