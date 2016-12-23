'FETÖ şüphesiz terör örgütüdür'

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, 300 insanın hayatını kaybettiği kanlı bir askeri darbeye teşebbüs eden FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'teki TV1 televizyon kanalına verdiği röportajda, FETÖ'nün Bosna Hersek'te de varlık gösterip göstermediğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Boşnak lider, FETÖ'nün Bosna Hersek'teki faaliyetlerinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

İzetbegovic, son yıllarda FETÖ konusunda birçok kez uyarıldıklarını aktararak, "Yoksul öğrencilere yardım etme, iyi okullara sahip olma gibi eylemlerin arkasında, aslında niyetlerinin iktidara gelmek olduğu, bunu da ya sistemin sistemin içine adamlarını yerleştirerek ya da Türkiye'deki gibi bir girişimle yapabilecekleri konusunda uyarıldık." ifadesini kullandı.

Bu kişilerin Bosna Hersek'teki faaliyetlerinin takip edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan İzetbegovic, "Eğer akıllıysak uyarıları dikkate almalıyız." şeklinde konuştu. AA