'FETÖ Nijerya'da Türkiye aleyhine propaganda yapıyor'

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hakan Çakıl, "FETÖ/PDY medyada sürekli Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve bazen de Nijerya'daki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yönelik olumsuz haberler hazırlatıyor." dedi.

Çakıl, Nijerya'daki FETÖ/PDY'nin Türkiye karşıtı faaliyetler yürüttüğüne dikkati çekerek, "FETÖ/PDY medyada sürekli Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve bazen de Nijerya'daki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yönelik olumsuz haberler hazırlatıyor. Nijerya'da Türkiye aleyhine propaganda yapıyor. " diye konuştu.

FETÖ'nün basındaki bu propagandalarına karşı çok sayıda girişimde bulunduklarını dile getiren Çakıl, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde mart ayından itibaren bu propaganda faaliyetlerini azalttık." ifadesini kullandı.

"Din Ataşemiz casuslukla suçlandı"

"Abuja Din Ataşesi Ali Kaşıkırık da şubat ayında FETÖ'nün uzantıları tarafından casuslukla suçlandı. Bunun üzerine Nijeryalı resmi makamlar ve gazetecilerle bir araya gelerek yapılan propagandanın asılsız olduğunu anlattık ve görüşmelerden olumlu sonuç aldık." diyen Çakıl, daha önce de FETÖ'cülerin Maarif Vakfına yönelik benzer iftiralarda bulunduklarını hatırlattı.

Çakıl, "Türkiye'nin Nijerya'ya ya da Nijerya halkına karşı herhangi bir casusluk veya diğer zarar verici faaliyette bulunması asla söz konusu olamaz." dedi.

Türkiye'yi Nijerya'da tanıtma çalışmalarının da devam ettiğini belirten Çakıl, 24 Mart'ta düzenlenen Türk Günü kapsamında bir dizi etkinliğe imza attıklarını anlattı.

Çakıl ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının Nijeryalı öğrencilere verdiği bursların yanı sıra Abuja'daki bir anaokulu ile ilkokula da destek sağlandığını, bölgede su kuyuları açıldığını söyledi.