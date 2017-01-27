'FETÖ, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdit'

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Safet Softiç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sadece Türkiye'nin sorunu olmadığın veya sadece Türkiye'yi tehdit etmediğini belirterek, "Bu örgütün faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ve Bosna Hersek için de bir tehdit olduğunu biliyoruz." dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Softiç ile Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Caferoviç, soruları yanıtladı.

FETÖ'nün Bosna Hersek'teki yapılanmasına değinen Halklar Meclisi Başkanı Softiç, şöyle konuştu:

"Biz 15 Temmuz'dan önce bu örgütün nasıl bir örgüt olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Biz İslam dinini, barış dinini kullanarak aslında sivil halka tanklarla ve tüfeklerle ateş açabilecek bir örgüt olduğunu da tahmin edememiştik. O gece çok korkunç bir geceydi. Size de şunu söyleyebilirim ki Bosna Hersek'te de o gece sabaha kadar birçok insan uyumadı ve olayları takip etmek için ayakta kaldılar. Biz bugün zaten öncelikle verdikleri mücadeleden dolayı Türk halkına olan hayranlığımızı dile getirmek için, Türkiye'nin olaylardan daha güçlü bir şekilde çıktığını görmek için ve hayatını kaybeden insanlar için başsağlığı dileklerimizi şahsi olarak iletmek adına buradayız."

Softiç, bu örgütün sadece Türkiye'de değil dünyada 170 ülkede faaliyet yürüttüğünü, bu nedenle örgütün gösterilenden çok farklı bir örgüt olduğunu anlayabildiklerini ifade etti.

"Bu örgütün faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde bir tehdit olduğunu biliyoruz"

Hem Başbakan Binali Yıldırım hem de TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ile olan görüşmelerinde ülkedeki FETÖ yapılanması sorununu çözmek için çaba göstereceklerini ve ülke kanunları çerçevesinde mücadele edeceklerini teyit ettiklerini aktaran Softiç, "Bu sorunun sadece Türkiye'nin sorunu veya sadece Türkiye'yi tehdit eden bir örgüt olmadığını biliyoruz. Bu örgütün faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ve Bosna Hersek için de bir tehdit olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

"Boşnakça'nın Türkiye'de okutulması çok güzel bir gelişme"

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Caferoviç de Türkiye ile Bosna Hersek'in siyasi, kültürel, çok iyi ikili ilişkilere sahip dost ve kardeş ülkeler olduğunu belirterek, ilişkilerin daha da geliştirilmesi temennisinde bulundu.

FETÖ'nün başarısız darbe girişimini de değerlendiren Caferoviç, bunu duyduklarında şok olduklarını söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak desteğini ifade ettiğini hatırlatan Caferoviç, "Allah'a çok şükür ki demokrasi, Türkiye'nin demokratik kurumları ve Türk halkı kazandı." ifadelerini kullandı.