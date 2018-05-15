Fetih'ten Türkiye ve Güney Afrika'ya 'Kudüs' övgüsü

Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, yaptığı yazılı açıklamada, "Fetih, Türkiye ve Güney Afrika'nın, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği katliamlara ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına karşı çıkan tavrını takdir etmektedir" dedi.

Rucub, bu tavrın, Filistin halkına verilen büyük bir destek mesajı ve işlenen katliamlara karşı duruş olduğunu vurguladı.

Türkiye, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze sınırında yaşananların ardından Tel Aviv ve Washington büyükelçilerini istişare amacıyla Ankara'ya çağırmış, Güney Afrika da Tel Aviv büyükelçisini geri çağırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapılmıştı.

Kaynak: AA