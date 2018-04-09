Fetih Hareketi: İki devletli çözümün öngörülmediği hiçbir girişim kabul edilemez

Fetih Hareketi Merkezi Komitesi'nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında Ramallah'ta gerçekleşen toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Yüzyılın anlaşması ya da 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözümün öngörülmediği hiçbir girişim kabul edilemez." denildi.

Abbas, Merkez Komitesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Filistin-İsrail sorununa çözüm için bir anlaşma olacağını ancak Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olduğu iki devletli çözüm vizyonunun tanınmaması durumunda Filistin tarafının hiçbir şeyi dinlemeyeceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "yüzyılın anlaşması" şeklinde isimlendirilen girişimin, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir kısmının alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Kaynak: AA