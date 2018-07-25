Ferguson yangını Yosemite Milli Parkı'nı kapattırdı

Yosemite Milli Parkı Sözcüsü Korucu Scott Gediman, parkın 41 numaralı eyalet karayolunun 32 kilometrelik bölümüne denk gelen kısmının tedbir amaçlı pazar gününe kadar ziyarete kapatıldığını açıkladı.

Kapatılan alan, milli parkın en çok ziyaret edilen bazı bölümlerini kapsıyor. Yosemite Vadisi, Yarım Kubbe, Gözcü Kubbesi, El Kapitan Kayası, Gelin Örtüsü Şelalesi ve Yosemite Şelalesi bu bölgede bulunuyor.

Kapatma tedbiri nedeniyle bölgedeki motel, dağ kabini ve çadır kampı rezervasyonları da iptal edildi.

Yosemite Vadisi'nin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanı etkileyen Ferguson yangını, eyalette 13 Temmuz'dan bu yana 145 kilometrekarelik alana yayılmıştı.

Kaynak: AA