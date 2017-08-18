Felakette ölenlerin sayısı 400'ü geçti

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 400'ü geçtiği bildirildi.

BM yetkilileri yaptıkları açıklamada, Freetown'daki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ekiplerin şu ana kadar 409 cesede ulaştığını ancak çok sayıda kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.

Öte yandan sel ve toprak kaymaları sonucu yaşamını yitiren kimliği belirsiz kişiler için de ülkede toplu cenaze töreni düzenlendi.

Sierra Leone İletişim Bakan Yardımcısı Cornelius Deveaux düzenlediği basın toplantısında, toprak altından halen ceset çıkardıklarını, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.

Sierra Leone Kızılhaçı, başkentteki afet nedeniyle yaklaşık 600 kişinin kayıp olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini duyurmuştu.