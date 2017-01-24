  • 24 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.762
    EURO 4.048
  • BIST 84207.89
    ALTIN 146.895
Buradasınız : » » Felaketler İtalya'nın yakasını bırakmıyor

Felaketler İtalya'nın yakasını bırakmıyor

İtalya’nın orta kesimindeki Abruzzo bölgesinde düşen helikopterdeki 6 kişiden kurtulan olmadı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Felaketler İtalyanın yakasını bırakmıyor

İtalya’nın orta kesimindeki Abruzzo bölgesinde düşen helikopterdeki 6 kişiden kurtulan olmadı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Campo Felice'de düşen helikopterde 2 pilot, bir doktor, bir hemşire, bir kayak görevlisi ve bir hasta bulunuyordu.

Acil Yardım Hattı'na ait helikopterin, kaza sırasında bölgedeki felaket kapsamında bir görevde olmadığı, Campo Felice kayak merkezinden bir yaralıyı aldığı bildirildi.

Haberlerde Augusta Westland 139 model helikopterin yaklaşık 600 metre yükseklikten düşerek parçalandığı ifade edildi.

Helikopter kazası, İtalya'da son bir haftada peş peşe yaşanan dördüncü felaket oldu. Geçen haftadan itibaren ülke şiddetli depremlerle sarsılmış, çığ felaketi olmuş, Verona yakınlarında Macar öğrencileri taşıyan bir otobüs kaza yapmıştı.

Etiketler: İtalya, italya helikopter, helikopter kazası, italya deprem, italya çığ, italya uçak kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER