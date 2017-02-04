Federal yargıçtan Trump'ın vize yasağına geçici durdurma

Başkan Donald Trump'ın seyahat yasağı öngören kararnamesine ilişkin uygulama Seattle kentindeki bir yargıç tarafından durduruldu.

Yargıç James Robert yasağın uygulanmasına ülke genelinde geçici olarak yasak getirdi.

Beyaz Saray'dan tepki gecikmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, yazılı bir açıklama yaparak federal yargıç James Robart’ın kararını eleştirdi.

ABD Adalet Bakanlığının “mümkün olan en kısa sürede” Başkan Trump’ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını belirten Spicer, açıklamada, “Başkanın emri ülkemizi korumayı hedefliyor ve anayasal yetkisi var. Başkanın Amerika halkını koruma sorumluluğu var.” ifadesine yer verdi.

Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı'ndan yasanın bir an evvel uygulanmasını istedi.

Bu arada 7 ülkeden 100 bin kişinin vizeleri iptal edildi.