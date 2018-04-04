  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Fed, kripto paralardaki değişimi yakından takip ediyor

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainard, kripto para piyasasının güven konusunda sorunlara yol açabileceğini belirterek, "Kara para aklama gibi endişelere karşı da korumasız" dedi.

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Fed, kripto paralardaki değişimi yakından takip ediyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, New York Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, sanal paralar ve piyasalarını değerlendirdi.

Dünyanın en popüler sanal para birimi olan Bitcoin'in geçen sene yüzde 1000'in üzerinde yükseldiğine işaret eden Brainard, öte yandan son aylarda sert düşüş gösterdiğini vurguladı.

"Bu tür piyasalar kara para aklama gibi endişelere karşı korumasız"

Brainard, "Fed bazı kripto paralardaki yüksek volatiliteyi takip ediyor. Bu tür piyasalar, yatırımcıların ve tüketicilerin güvenilirliği açısından önemli sorunları beraberinde getirmekle beraber, kara para aklama gibi endişelere karşı da korumasız" dedi.

Bireysel yatırımcıların bu tür yatırımlardaki olası tehlikeleri anlaması gerektiğine dikkati çeken Brainard, kripto paralarda fiyat belirlemelerinin finansal istikrara karşı nasıl tehlike oluşturabileceğinin ise henüz net olmadığını söyledi.

Brainard, Fed'in kripto paraları ve sanal para piyasalarını yakından takip etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Lael Brainard, kripto para, fed, bitcoin
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