FBI'la görüşmesi ertelenen Trump sert çıktı

ABD'de, gerek Obama yönetiminin başkanlık seçimine Rusya'nın siber saldırı iddiaları, gerekse de dış politikadaki farklı görüşler tansiyonu yükseltiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, başkanlık seçimine Rusya'nın siber saldırı ile müdahale ettikleri gerekçesiyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etmiş, 2 Rus şirketini de kapatmıştı.

İki ülke ilişkileri bu gelişmelerle soğuk savaş dönemini aratmıyor.

Bu gelişmeler yaşanırken yeni seçilen Amerikan başkanı Trump ise siber saldırı ile ilgili olarak Federal Soruşturma Bürosu FBI'dan bilgilendirme talep etti.

Ancak Trump'la FBI arasında gerçekleşecek görüşme, cuma gününe ertelendi.

Bunun üzerine siber saldırı iddialarına baştan beri tepkili olan Trump'tan da sert bir açıklama geldi.

Trump Twitter mesajında: "Sözde Rusya korsanlığı istihbarat brifingi cumaya ertelendi, herhalde bir kanıt oluşturmak için daha çok zamana ihtiyaç duydular, çok garip" ifadelerini kullandı.

Ülkede yaşanan bu tartışmaların nereye varacağı ise merak konusu...