  • 04 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 3.576
    EURO 3.744
  • BIST 76143.59
    ALTIN 133.675
Buradasınız : » » FBI'la görüşmesi ertelenen Trump sert çıktı

FBI'la görüşmesi ertelenen Trump sert çıktı

ABD'nin yeni Başkanı Trump, siber saldırı ile ilgili olarak FBI'la yapacağı görüşmenin ertelenmesine sert tepki gösterdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
FBIla görüşmesi ertelenen Trump sert çıktı

ABD'de, gerek Obama yönetiminin başkanlık seçimine Rusya'nın siber saldırı iddiaları, gerekse de dış politikadaki farklı görüşler tansiyonu yükseltiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, başkanlık seçimine Rusya'nın siber saldırı ile müdahale ettikleri gerekçesiyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etmiş, 2 Rus şirketini de kapatmıştı.

İki ülke ilişkileri bu gelişmelerle soğuk savaş dönemini aratmıyor.

Bu gelişmeler yaşanırken yeni seçilen Amerikan başkanı Trump ise siber saldırı ile ilgili olarak Federal Soruşturma Bürosu FBI'dan bilgilendirme talep etti.

Ancak Trump'la FBI arasında gerçekleşecek görüşme, cuma gününe ertelendi.

Bunun üzerine siber saldırı iddialarına baştan beri tepkili olan Trump'tan da sert bir açıklama geldi.

Trump Twitter mesajında: "Sözde Rusya korsanlığı istihbarat brifingi cumaya ertelendi, herhalde bir kanıt oluşturmak için daha çok zamana ihtiyaç duydular, çok garip" ifadelerini kullandı.

Ülkede yaşanan bu tartışmaların nereye varacağı ise merak konusu... 

Etiketler: abd, Trump, FBI, rusya, Siber saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER