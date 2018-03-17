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Buradasınız : » » FBI'ın iki numaralı ismi kovuldu

FBI'ın iki numaralı ismi kovuldu

Emeklilik süresi 18 Mart'ta dolan Eski FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'in görevine son verildi.

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FBIın iki numaralı ismi kovuldu

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovdu.

Bakan Sessions, McCabe'in kurumla tüm ilişiğini hemen kesme kararı aldığını söyledi.

Sessions, FBI Başdenetçisi Michael Horowitz tarafından yürütülen iç soruşturmanın sonucuna göre McCabe'in kurumdan ilişiğini kestiklerini açıkladı. 

Trump eleştiriyordu

Özellikle Rusya soruşturması bağlamında 2016 yılında etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Donald Trump tarafından birçok kez eleştirilmişti.

29 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklayan eski FBI Direktör Yardımcısı McCabe'in pazar günü emekli olması bekleniyordu. Kovulan McCabe emeklilikle ilgili bazı haklarını alamayabilir. 

18 Mart'ta normal emeklilik süresi gelen ve görevi bırakması beklenen McCabe, kalan tüm izinlerini kullanmak suretiyle 29 Ocak'tan itibaren aktif görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017 tarihinde Robert Mueller'i atamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, jeff sessions, FBI, Andrew McCabe, abd
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