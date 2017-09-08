  • 08 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.41
    EURO 4.108
  • BIST 108451.7
    ALTIN 147.622
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FBI'dan Uber'e soruşturma

FBI'dan Uber'e soruşturma

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'e, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nca (FBI) soruşturma açıldığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FBIdan Ubere soruşturma

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'e, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nca (FBI) soruşturma açıldığı bildirildi.

The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Manhattan Savcılığı ve FBI'ın New York Bürosu tarafından Uber'e yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Uber'in, rakip firma Lyft için çalışan sürücüleri bularak ücret bilgilerini takip ettiği iddiasının FBI tarafından incelendiği ifade edilen haberde, FBI'ın Uber'in, rakip firmanın mobil uygulamasında sahte hesaplar açarak Lyft sürücülerinin aldığı ücretleri öğrendiği ve her iki şirketin uygulamalarını kullanan sürücüleri kendine çekebilmek için sürücülere para verdiği suçlamalarını soruşturduğu kaydedildi.

Uber'in kurucu ortaklarından Travis Kalanick'in üst yöneticilik (CEO) görevinden haziran ayında istifa etmesinin ardından, geçen hafta online seyahat şirketi Expedia'nın CEO'su Dara Khosrowshahi Uber'in CEO'su olmuştu.

Etiketler: uber, mobil taksi, FBI, abd taksi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER