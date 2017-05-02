FBI'da skandal! Ajanın DEAŞ'lı teröristle evlendiği iddia ediliyor

ABD'de Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) bir kadın çalışanının, 2014 yılında soruşturmakla görevlendirildiği DEAŞ militanıyla evlenmek için Suriye'ye gittiği ileri sürüldü.

CNN'nin haberine göre, FBI'da çevirmenlik yapan, 38 yaşındaki Daniela Greene adlı çalışan, Büro'ya nereye gittiği konusunda yalan söyleyerek, yeni eşi Denis Cuspert ile evlenmek için Suriye'de DEAŞ'ın kontrolündeki bölgeye geçti.

Mahkeme belgelerine dayandırılan haberde, sonrasında savcılarla işbirliği yapan Green'in, terörizmle bağlantılı suçlardan mahkum olan diğer sanıkların aksine iki yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Bugüne kadar kamuoyuna yansımayan Greene olayı, FBI'da ulusal güvenliğin "utanç verici biçimde ihlali" anlamına geldiği ifade edilirken, savcıların FBI'ın kadın çalışanına "iyi muamele ettiğine" yönelik soru işaretlerine yol açtı.

Greene'in evlendiği, eski bir Alman rapçi olan Denis Cuspert'in, internette DEAŞ'a adam topladığı, bir şarkısında Usame bin Ladin'e övgüler yağdırdığı, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'yı boğazını kesermiş gibi bir hareketle tehdit ettiği, terör örgütünün propaganda videolarında boy gösterdiği, bunlardan birinde elinde kesik bir baş tuttuğu ifade edildi.

Almanya'da Deso Dogg adıyla tanınan Cuspert'in Suriye'de Ebu Talha el-Almani olarak bilindiği belirtildi.

Çekoslovakya doğumlu Greene'in Almanya'da büyüdüğü, küçük yaşta bir Amerikan askeriyle evlenerek ABD'ye taşındığı ifade edildi. Cameron Üniversitesinde öğrenim gören, burada onur listesine giren Greene, yüksek lisansını da tarih alanında Clemson Üniversitesinde tamamladı.

Çok iyi derecede Almanca bilen Greene, 2011 yılında FBI'da sözleşmeli dil bilimci olarak çalışmaya başladı, 2014'de mahkeme belgelerinde "Individual A" olarak adlandırılan Alman bir teröristle ilgili soruşturma yapmakla görevlendirildi.

Hala evli olan Greene, 11 Haziran 2014'de yurt dışına çıkışta FBI çalışanlarının doldurduğu belgede, ailesini görmek için Almanya'nın Münih kentine gideceğini beyan etti.

Haziran ayının ikinci yarısında sınırdan üçüncü bir tarafın yardımıyla Suriye tarafına geçirilen Greene, burada Denis Cuspert ile evlendi. Kısa süre sonra Suriye'den ABD'de kimliği açıklanmayan birine e-postalar gönderen Greene, korkunç bir hata yaptığının farkına vardığını dile getirdi.

Greene'in, 1 Ağustos 2014'te, 5 hafta kaldığı Suriye'den kaçarak ABD'ye döndüğü, döner dönmez tutuklandığı ve yetkililerle işbirliği yapmayı kabul ettiği kaydedildi. Daniela Greene'in, şu anda ABD'de bir otelde garson olarak çalıştığı bildirildi.

FBI, CNN'e gönderdiği açıklamada, Greene'in davası sayesinde, "çeşitli alanlarda güvenlik zafiyetlerini azaltmak ve tespit etmek için bazı adımların atıldığını" bildirdi. Büro, öte yandan bu adımların ne olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

ABD Adalet Bakanlığından bir yetkili Greene'e verilen cezanın, benzer davalarla paralellik gösterdiğini açıkladı.

Pentagon da, Cuspert'in 2015 yılında Suriye'nin Rakka kenti yakınında düzenlenen bir hava saldırısında öldüğünü bildirdi. AA