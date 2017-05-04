  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.538
    EURO 3.851
  • BIST 93862.74
    ALTIN 140.701
Buradasınız : » » FBI Başkanı: Rusya dünyadaki en büyük tehlikedir

FBI Başkanı: Rusya dünyadaki en büyük tehlikedir

ABD Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Comey, “Rusya, eğilimlerine ve yeteneklerine baktığımız zaman herhangi bir ülke için dünyadaki en büyük tehlikedir.” dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FBI Başkanı: Rusya dünyadaki en büyük tehlikedir

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey, “Rusya, eğilimlerine ve yeteneklerine baktığımız zaman herhangi bir ülke için dünyadaki en büyük tehlikedir.” dedi.

Comey, ABD Senatösü Adalet Komitesinde düzenlenen oturumda Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki tartışmalar hakkında senatörlerin soruları yanıtladı.

Rusya’nın “kapasitesine” dikkat çeken Comey, “Rusya, eğilimlerine ve yeteneklerine baktığımız zaman herhangi bir ülke için dünyadaki en büyük tehlikedir.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın ABD siyasetine müdahale girişimlerinin çok da yakın zamana dayanmadığını savunan Comey, Rusya’nın 2016 yılında ABD başkanlık seçimlerine de müdahale etmeye çalıştığını öne sürdü.

Comey, "Bu süreç içerisinde öğrendiğimiz en büyük ders, Rusya’nın böyle bir girişimi tekrar yapmaya çalışacağı oldu. Çünkü 2016 seçimlerinde yaptıkları çalışmaların bir karşılığı olduğunu gördüler." diye konuştu.

Başkan Donald Trump’ın kazandığı başkanlık yarışı sırasında Demokrat Partinin e-postalarının ele geçirilmesinin arkasında Rusların olduğunu belirten Comey, “Demokrat Parti ve diğer organizasyonların sistemlerinin ele geçirilmesinin arkasında Rusya’nın olduğundan son derece eminiz.” açıklamasında bulundu.

Etiketler: FBI başkanı, James Comey, rusya, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER