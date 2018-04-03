Fas'tan Polisario Cephesi'ne uyarı: FAS bunu saldırı olarak görür

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, başkent Rabat'ta parti genel sekreterleri ve sendika başkanlarının katılımıyla Batı Sahra'da yaşanan gelişmeler hakkında düzenlenen toplantıda konuştu.

Osmani, "Fas tampon bölgede bina inşaatı türünden değişiklikler yapılmasına izin vermedi ve vermeyecek. Fas bu türden herhangi bir çalışmayı kendisine yapılmış bir saldırı olarak görür." dedi.

Osmani, tüm siyasi parti ve sendikaları, ülkenin toprak bütünlüğü meselesinde harekete geçmeye çağırdı.

İçişleri Bakanlığında Delege Bakan Nureddin Butib ise ülkesinin tampon bölge ile ilgili her türlü ihtimale hazır olduğunu ve emrivaki siyasetini kabul etmeyeceğini belirtti. Butib, Fas'ın, Polisario Cephesi'nin tampon bölgeye ayak basmasına izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.

Fas basınında, Polisario Cephesi'nin, Cezayir sınırları içinde yer alan Tenduf Mülteci Kampı'ndaki askeri, idari ve sivil merkezlerini BM kontrolündeki tampon bölgeye taşıdığı yönünde haberler yer almıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: AA