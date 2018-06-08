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Fas'tan kaçırılan çocukların İspanya'da satıldığı iddia edildi

İspanya’ya bağlı Sebte ve Mellila’da Fas'tan kaçırılan çocukların insan tacirleri tarafından satıldığı iddialarının soruşturulması için İspanyol makamlarına çağrı yapıldı.

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Fastan kaçırılan çocukların İspanyada satıldığı iddia edildi

"Çocuğuma Dokunma Derneği" tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya’da yayın yapan bir gazetenin iddiasına göre, 1970’den bu yana Fas’tan kaçırılan çocukların Sebte ve Mellila’da satıldığı yönündeki iddiaların soruşturulması gerekiyor. Bu iddiaların İspanyol yetkililer tarafından ciddi bir şekilde soruşturulmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bir çocuk satılmıştı

Açıklamada, çocukların korunması için aileleri daha dikkatli davranmaya ve çocuklarını izlemeye çağıran dernek, çocuk ve insan kaçakçılığının önüne geçilmesi için yetkililerden gerekli önlemleri almaları talep edildi. Söz konusu bölgede 2011 yılında kaybolan bir çocuğun hikayesini araştıran ülkedeki gazeteciler, iki yıl aradan sonra çocuğun bir İspanyol aileye satıldığını kaydetmişlerdi. 

Kaynak: AA

Etiketler: mülteci, İspanya, Fas, çocuk
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