'Fas'taki FETÖ okulları kapatılacak'

Fas Milli Eğitim Bakanlığı, Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait Muhammed Fatih Okullarına ilişkin Fas İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kapatma kararının geçerliliğini koruduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Muhammed Fatih Okullarının Fas vatandaşlarına satılması veya resmi olarak başka isimlere devredilmesi söz konusu değil. İçişleri Bakanlığının bu okullara ilişkin aldığı kapatma kararı geçerliliğini koruyor.” ifadelerine yer verildi.

Fas basınında okullara ilişkin çıkan devir ve satış haberlerinin asılsız olduğu belirtilen açıklamada, Kazablanka İdari Mahkemesinin de konuya ilişkin kararı bulunduğu ve bu kararın uygulanacağı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, Fas’ın Tanca kentinde 1993 yılında kurulan Mehmet Fatih Okullarının Kazablanka, Fes, Tatvan ve El-Cedide kentlerinde bulunan toplam 8 şubesi için kapatma kararı almıştı.

Kazablanka İdari Mahkemesinin, Fas İçişleri Bakanlığının FETÖ’ye ait eğitim kurumlarıyla ilgili verdiği kapatma kararına öğrenci velileri ve okul yönetiminin itirazları da yine aynı mahkeme tarafından reddedilmişti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, itiraz dilekçelerinin, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bir kararın idari mahkemelerce iptal edilemeyeceği gerekçesiyle kabul edilmediği belirtilmişti. AA