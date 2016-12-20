Fas'ta yeni hükümeti kurma çalışmaları sürüyor

Fas'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) lideri Abdulilah Benkiran'ın mecliste sandalyesi bulunan tüm partilerle gerçekleştirdiği görüşmelere rağmen hükümetin kurulamamış olması ülkenin birinci gündemini oluşturuyor.

Geçen ekim ayında yapılan genel seçimlerde 125 milletvekili ile birinci parti olan PJD lideri Benkiran, Kral 6. Muhammed'den yeni hükümeti kurma görevini almasından bu yana koalisyon hükümeti arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ilk olarak eski hükümet ortaklarından Halk Hareketi Partisi, (MP) İlerleme ve Sosyalizm Partisi (PPS) ve İstiklal Partisi (IP) ile temasa geçen Benkiran, bu görüşmelerin ardından PPS ve IP ile hükümette yer almaları konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Benkiran'ın eski hükümet ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) ile gerçekleştirdiği görüşme, RNI başkanlığından istifa eden Dışişleri Bakanı Selahaddin Mizvar'ın yerine Tarım ve Balıkçılık Bakanı Aziz Ağnuş'un geçmesinden sonra gerçekleşti. Hükümet kurma çalışmalarında "kilit" partilerden biri olan RNI'nın yeni lideri Ağnuş, Benkiran ile Aralık ayı başında yaptığı ilk görüşmeden sonra yaptığı açıklamada görüşmelerin olumlu geçtiğini ancak IP'nin hükümette yer almaması konusunda ısrarcı olduklarını belirtti.

Ağnuş'un "IP'nin hükümette yer almaması" ısrarı

IP'nin RNI'ye karşı siyasi suikast gerçekleştirdiği ve her fırsatta RNI'ya karşı düşmanca tavır takındığını iddia eden Ağnuş, hükümete katılma şartı olarak "IP'nin hükümette yer almamasını" istiyor.

Buna karşılık Benkiran ve PJD'li yetkililer tarafından, IP'nin hükümet dışında kalmasının söz konusu olamayacağı ve IP'nin hükümette yer alması konusunda anlaşma sağlandığı ifade ediliyor.

Hükümeti kurmakla görevli PJD lideri Benkiran'ın ise yaptığı son açıklamada, IP'nin hükümette yer alacağına vurgu yaparak, RNI'nın IP konusunda ısrarcı olması halinde yeniden seçimlere gidilmesi ve diğer koalisyon ihtimallerine hazır olduklarını belirtmesi dikkati çekiyor. AA