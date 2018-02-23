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Buradasınız : » » Fas'ta son 58 yılın en çetin kışı yaşanıyor

Fas'ta son 58 yılın en çetin kışı yaşanıyor

Fas'ın orta kesimindeki Atlas Dağları kuşağında yer alan bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle binden fazla köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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Fasta son 58 yılın en çetin kışı yaşanıyor

Azilal kenti ve çevresinde faaliyet gösteren Semined Sosyal Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Meccan, "Yetkililerin tüm çalışmalarına rağmen dağlık alanlardaki köy yolları hala ulaşıma açılamadı. Hayvancılıkla uğraşan bölge halkı için ulaşım çok önemli. Özellikle hayvanların telef olmaması için bir an önce yolların açılarak bu köylere yem ulaştırılması gerekiyor." dedi.

Meccan, hükümetten kalıcı çözümler talep ettiklerini anlattı.

Yolların temizlenmesi gibi geçici çözümlerden ziyade yolların daha sağlıklı ve dayanıklı yapılmasını istediklerini dile getiren Meccan, "Yıllardır bölge halkı kendi imkanlarıyla yaptıkları ilkel yollarla ulaşımlarını sağlıyor." diye konuştu.

Son 58 yılın en zor kış ayı 

Kış aylarının sert geçtiği Fas'ın orta kesimlerinde son 58 yılın en çetin kışı yaşanıyor.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, sert kış koşullarından dolayı ulaşılamayan köy sayısının bin 205 olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: yoğun kar yağışı, ulaşım, Fas
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