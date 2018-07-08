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Fas'ta Rif Hareketi aktivistlerinin serbest bırakılması için gösteri yapıldı

Fas'ta toplumsal eylemlere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan aktivistlerin serbest bırakılması için gösteriler düzenlendi.

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Fasta Rif Hareketi aktivistlerinin serbest bırakılması için gösteri yapıldı

Fas'ın kuzeyinde bölgesel kalkınma talebiyle düzenlenen toplumsal eylemlere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanıp hapis cezasına çarptırılan aktivistlerin serbest bırakılması istendi. 

Kazablanka kentinde bir araya gelen çok sayıda gösterici, Rif Hareketi aktivistlerinin bir an önce serbest bırakılmasını ve haklarında verilen hapis cezalarının iptal edilmesini talep etti.

Göstericiler, "Halk tutukluların serbest bırakılmasını istiyor", "Özgürlük, onur, sosyal adalet" sloganları attı.

Gösteriye bazı parti, sendika ve dernek kuruluşlarından temsilcilerin yanı sıra tutuklu aileleri de katıldı.

Olaylar nasıl başladı?

Fas'ın kuzeyindeki Rif bölgesinde geçen aylarda hükümetin bölgesel kalkınma için söz verdiği projeleri hayata geçirmediği gerekçesiyle düzenlenen gösteriler sırasında birçok kişi gözaltına alınmıştı.

 

Kazablanka İstinaf Mahkemesi tarafından 26 Haziran'da karara bağlanan davada, gösterileri organize etmekle suçlanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi 20'şer yıl, gözaltına alınan 50'ye yakın kişi de 2 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: rif hareketi, Kazablanka, Fas, protesto, açlık grevi, aktivist, eylem
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