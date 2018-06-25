Faslı hattatın Cumhurbaşkanı Erdoğan sevinci

Faslı hat sanatçısı Ömer el-Hadi, dün Türkiye'de yapılan seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasından çok mutlu olduğunu ve bunu sanatıyla kalıcı hale getirmek istediğini belirtti.

Başkent Rabat’ın kuzeydoğusunda yer alan Kenitra kentinde yaşayan Hadi, Erdoğan'ın portresini 70 santimetre uzunluğunda 40 santimetre genişliğinde keçi derisi üzerine resmettiğini söyledi.

Hadi, "Çok sevdiğim Erdoğan'ın zaferini duyduktan hemen sonra bu tarihi anı kaydetmek istedim. En büyük isteğim Erdoğan'ı çizdiğim bu ilk resmimi ona ulaştırabilmek." dedi.

Erdoğan'ın portresinin altına yazdığı yazıda tebriklerini sunan Faslı hattat, "Halktan gücünü alan ve fakir fukaranın yanında yer alan Recep Tayyip Erdoğan, ümmetin duası seninle." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA