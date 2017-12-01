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Fas Kralından Mevlit Kandili affı

Fas Kralı 6. Muhammed, Mevlit Kandili vesilesiyle 724 kişi hakkında af kararı çıkardı.

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Fas Kralından Mevlit Kandili affı

Fas Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Peygamber efendimizin veladetinin yıl dönümü vesilesiyle, Kral 6. Muhammed, aralarında tutuklu ve hükümlülerin olduğu 724 kişi hakkında af kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, aftan yararlanan 207 hükümlünün serbest bırakıldığı, müebbete mahkum olanların da bulunduğu 517 kişinin ise cezalarında indirime gidildiği kaydedildi.

Fas'ta gelenekselleşen Kral affı, bazı mahkumların tamamen serbest bırakılmasını, bazılarının cezalarının hafifletilmesini öngörüyor.

Fas Kralı 6. Muhammed, önemli gün ve bayramlarda af yetkisini kullanıyor.

AA

Etiketler: fas kralı, Fas Kralından Mevlit Kandili affı
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