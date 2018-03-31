Fas Başbakanı Osmani'den Filistin'e destek mesajı

Fas Başbakanı Osmani, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Gazze’de "30 Mart Toprak Günü" dolayısıyla düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü”nde İsrail tarafından şehit edilen 15 Filistinli için taziye mesajı yayımladı.

Şehitlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Osmani mesajında, "Filistin Sağlık Bakanlığına göre siyonist İsrail ile çatışmalarda 14 şehid ve 1400'ün üzerinde yaralı var. Filistin halkının özgürlüğüne ve bağımsız bir devlete kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşananların anıldığı "Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sabahtan itibaren sınıra akın etmişti.

Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri, 15 Filistinliyi şehit etmiş, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki gösterilere müdahalesinde yaklaşık bin 400 Filistinliyi yaralamıştı.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında yaşanan olaylarda 15 Filistinliyi şehit etmesi ve işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere müdahalede orantısız güç kullanması sonucu yaralanan yüzlerce Filistinli için cumartesi günü yas ilan edilmişti.

Kaynak: AA