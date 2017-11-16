Faroe Adaları’nın kameraman koyunları

Türk Halkı Faroe Adalarını milli takımın oynadığı birkaç karşılaşmadan biliyor. Ve futbol konuşulan her ortamda adı geçtiğinde, bakkalın kaleci, itfaiyecinin santrafor olduğu ülke diye bahsediliyor.

Oysa Faroe Adaları koyunuyla ünlü. Hatta adı da Eski Norveç dilinde koyun anlamındaki “Faer” kelimesinden geliyor. Zaten ülkede insandan çok koyun yaşıyor. 50 bin nüfuslu ülkede tam 80 bin koyun var.

Faroe Adaları Norveç denizi ile Atlantik Okyanusunun kuzeyi arasında kalan soğuk sularda… Gideni, göreni hayran bırakan bir doğaya sahip.

Gideni göreni hayran bırakıyor bırakmasına ama bu küçük ülkeyi ziyaret eden turist sayısı oldukça düşük. Faroeliler bu durumu değiştirmek için bir plan yaptı ve uygulamaya koydu.

Google haritalarında Street View (sokak görünümü) bölümünün tanıtımda çok etkili olduğunu hesapladılar. İlgi çekmek için kameralar yerleştirdikleri, yolu olmayan yerlerde, çayırda çimende dolaşan koyunların eşsiz manzaraları görüntülemesini sağladılar.

Faroeliler bu manzaraları Google’a yüklemeye başladı. Google bu girişime duyarsız kalmadı. Normalde araçların üstüne yerleştirdikleri kameralarla sokakları görüntülüyorlardı ama Faroe için bir ayrıcalık yapmaya karar verdiler, bir “koyun kamera” ekibi gönderdiler.

Şimdi Google haritalarında bol bol Sheep View ( Koyun görünümü) içeriğine sahipler. Projenin hayata geçmesinden bu yana turizmde de gözle görünür bir artış var. Faroeliler bunun koyun kamerası sayesinde olduğu görüşünde.

AP

