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Farklı inanç grupları Trump'a karşı kenetlendi

ABD'nin New York kentinde Foley Meydanı'nda, müslümanlar ve farklı inançlara sahip insanlar bir araya gelerek Trump'ın göçmen ve müslüman karşıtı politikasını protesto etti.

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Farklı inanç grupları Trumpa karşı kenetlendi

Newyork'da kent meydanında cuma namazı sonrası toplanan müslümanlara katılan farklı inanç gruplarına sahip vatandaşlar, Trump'ın politikalarına karşı tepkilerini gözterdi.

New York Üniversitesi İslam Merkezi İmamı ve İcra Direktörü Halit Latif, meydandaki Müslümanlara cuma namazını kıldırdı.

Hutbe okuyan Latif, "Onlar duvar inşa ederse biz köprüler yapacağız. Nefret doğduğunda sevgiyle buluşur. Onlar köprüler inşa ederse sonrasında bizim köprülerimiz daha uzun ve güçlü olmalı. Her bir yarın için doğruluk ilkeleri ile motive edildik. Aksi halde kendimizi sinmiş bir köşede gizlenmiş halde bulabiliriz." diye konuştu.

"ABD'nin 'kurucu babalarının' tam tersine davranıyor"

Göçmen yanlısı Yahudi kuruluşu HIAS'ın başkanı ve CEO'su Mark Hetfield ise cuma namazı sonrası yaptığı konuşmada, Trump'ın "27 Ocak Uluslararası Yahudi Soykırımı Anma Günü"nde Müslüman karşıtı başkanlık kararnamesini imzaladığını söyledi.

Hetfield, "O bunu neden yapıyor? Güvenlik bahane ancak asıl sebep İslamofobi; antisemitizmin çirkin kuzeni, ırkçılığın, her türlü nefretin çirkin kuzeni." dedi.

New York'taki Dinlerarası Merkez İcra Direktörü Rahibe Chloe Breyer ise Donald Trump'ın ABD'nin "kurucu babalarının" tam tersine davrandığını belirtti.

Etiketler: Trump karşıtı gösteri, abd, newyork, foley meydanı
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