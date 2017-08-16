FARC'ın teslim ettiği 8 binden fazla silahtan anıt yapılacak

Kolombiya'da 52 yıllık iç savaşın sona ermesiyle Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) teslim ettiği silahlardan üç ülkede anıt yapılacak.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Birleşmiş Milletlerin (BM) gözetiminde FARC'ın 8 binden fazla silahını yüklediği son kamyonun da yola çıkması amacıyla Pondores'te düzenlenen törende, örgütün son silahlarını da teslim etmesiyle 52 yıldır süren savaşın sona erdiğini açıkladı.

Örgütün yarım yüzyıldan fazla zamandır elinde tuttuğu 8 binden fazla silahla, iç savaşın sona erdiği Kolombiya'da, ABD'nin New York kentinde ve Küba'da üç anıt inşa edilecek.

Bu arada başkent Bogota yakınlarında bir yerde tutulan silah dolu konteynerlerin yeri güvenlik dolayısıyla açıklanmıyor.

FARC'ın partisi de FARC olacak

Öte yandan 52 yıldır hükümetle savaşan FARC, isminden de kopmak istemiyor. Bu nedenle örgüt, siyasetteki yeni hayatında "Kolombiya Alternatif Devrimci Gücü" anlamına gelen "Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia" adını kullanacağını duyurdu.

Örgütün, siyasileşme sürecinin iki hafta içerisinde şekilleneceği belirtiliyor. Yeni FARC'ın 27 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek kongresine ülke dışından da yoğun katılım beklenirken, 60'tan fazlası örgüt yöneticilerinden oluşan ve militanların oylama yoluyla seçtiği 1000'in üzerindeki delege de kongrede hazır bulunacak.

FARC'ın, elindeki silahların yüzde 30'unu 7 Haziran'da teslim etmesinin ardından örgüt lideri Rodrigo Londono, "Bir daha asla şiddet kullanmayacağız. Bizim tek silahımız kelimelerimiz olacak." sözlerini kullanmıştı.

FARC tüm silahını teslim ederek yasal ve siyasi hayata geçiş yaparken 300'ün üzerinde örgüt mensubu yasal olarak silah taşımaya devam edebilecek. Cundinamarca yönetim bölgesindeki bir askeri üste Ulusal Koruma Birliği (UNP) tarafından eğitilen söz konusu militanlar, özellikle örgütün siyasileşme sürecinde liderleri koruma görevini üstlenecek.

Barış anlaşmasının silah bırakma safhasında bazı FARC militanlarına suikast düzenlenmesi gündemde önemli bir yer tutmuştu. Kolombiya Kongresi bu yıl aldığı kararla toplamda bin 200 FARC mensubunun bu eğitim programına dahil edilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi onaylamıştı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yıllık çatışma sürecinde ilk kez silah bırakmıştı. Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde, Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında 27 Haziran'da son silahlar teslim edilmişti.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.