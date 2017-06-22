FARC'ın silahları bırakacağı son etabın tarihi açıklandı

Birleşmiş Milletler (BM), Kolombiya hükümeti ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan barış anlaşmasında, örgütün elindeki kalan silahları teslim edeceği son etabın başladığını açıkladı.

BM Kolombiya Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, 27 Haziran'da tamamlanması öngörülen, FARC'ın silah bırakma sürecinin son safhasına, BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman'ın da katılımı ile La Guajira yönetim bölgesindeki Pondores silah bırakma alanında yapılan toplantıyla geçildiği belirtildi.

Açıklamada, Kolombiya'daki barış anlaşmasının uygulama organlarından Yüksek Barış Komisyonu Üyesi Sergio Jaramillo ve örgüt liderlerinden Pastor Alape gibi isimlerinde katıldığı toplantıda ayrıca FARC'ın o bölgedeki yöneticileri tekrar silah kullanmayacağına dair anlaşma imzaladıkları kaydedildi.

Barış anlaşmasının takvimine göre mayıs sonunda bitmiş olması gereken silah bırakma süreci, toplanma alanlarındaki lojistik engeller başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı 20 Haziran'a tehir edilmiş, tarafların yaptığı görüşmelerin ardından bu tarih tekrar ertelenerek 27 Haziran'a bırakılmıştı.

FARC’ın, elindeki silahların yüzde 30'unu 7 Haziran'da teslim etmesinin ardından örgüt lideri Londono, "Bir daha asla şiddet kullanmayacağız. Bizim tek silahımız kelimelerimiz olacak. Buna söz verdik ve tutacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Yarım yüzyılı aşkın süredir çatışan FARC'ın, ikinci yüzde 30'luk teslimatı ise kamuoyundaki şüpheli yaklaşımların da etkisiyle Cauca yönetim bölgesine bağlı Buenos Aires kenti kırsalındaki La Evrira toplanma alanında, basına açık bir törenle yapılmıştı.

FARC'ı silahlardan arındırmak için bugün başlayan üçüncü ve son teslimat süreci ise 7 gün devam edecek ve Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un 27 Haziran'da sembolik olarak teslim alacağı son silahla noktalanacak.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.