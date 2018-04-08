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Buradasınız : » » FARC'ın Kolombiya hükümetine teslim ettiği altınlar 256 kilograma ulaştı

FARC'ın Kolombiya hükümetine teslim ettiği altınlar 256 kilograma ulaştı

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), ellerindeki altınların 100 kilogramını daha çatışmanın kurbanlarına harcanmak üzere resmi makamlara teslim etti.

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FARCın Kolombiya hükümetine teslim ettiği altınlar 256 kilograma ulaştı

Hükümetle barış yaparak silah bırakan ve siyasete giren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), barış anlaşması gereği elindeki mal varlığını teslim etmeyi sürdürüyor.

Örgütün eski yöneticilerinden Pastor Alape, 100 bin 166 gram daha altının çatışmanın kurbanları yararına kullanılmak üzere, Özel Varlık Topluluğu'nun Cauca yönetim bölgesindeki merkezine teslim edildiğini söyledi. 20 Mart’ta yapılan 19 kiloluk bir önceki teslimatla 156 kiloyu bulan altın miktarı, son teslimatla birlikte 256 kiloya ulaşmış oldu.

Mal varlığı ülkede tartışma konusu oldu

FARC, 320 milyon doları aşan mal varlığı listesini geçen Ağustos ayında kamuoyuna açıklamıştı.

Tutarı 150 milyon doları bulan taşınmazların yanı sıra 330 kilogram altının yer aldığı listede "meyve sıkacakları", "kahve fincanları", "tuzluk", "pas pas" ve mutfak eşyalarının da olması ülkede tartışma konusu olmuştu. 

FARC'a, bu listeyle "çatışmanın kurbanlarıyla dalga geçtiği" eleştirileri yöneltilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kolombiya, farc
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