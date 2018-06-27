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Fanatik Yahudiler’den Mescid-i Aksa’ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki 112 fanatik Yahudi ile çok sayıda turistin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği açıklandı.

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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksaya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, 112 fanatik Yahudi ile çok sayıda yabancı turistin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiğini söyledi.

Görgü tanıkları, fanatik Yahudiler arasında Mescid-i Aksa karşıtlığıyla bilinen radikal Haham Moşe David'in de olduğunu aktardı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yahudi, Mescid-i Aksa, kudüs, israil
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