Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin koruması altındaki yüzlerce Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini söyledi.
İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, geçen Salı Yahudilere Mescid-i Aksa'ya "toplu baskın" çağrısı yapmıştı.
Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin korumasında sık sık Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenliyor.
Kaynak: AA