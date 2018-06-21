Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'da tahrik

Sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre, bugün bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisiyle birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Aksa'nın avlusuna giren Yahudiler, kadın korumaların yanına giderek onları kışkırtmaya çalıştı.

İsrail polisi izlemekle yetindi

Bu sırada genç bir Yahudi, tahriki daha da ileri taşıyarak Mescid-i Aksa'nın kadın korumalarının yanına oturdu.

Tüm bu tahrikler yaşanırken, baskın yapan Yahudilerle birlikte Aksa'nın avlusuna giren İsrail polisinin olayları izlemekle yetinmesi dikkat çekti.

Aksa'nın kadın korumaları, Yahudilerin tahriklerine Kuran-ı Kerim'den ayetler okuyarak cevap verdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve kadın korumaları tahrik etmesiyle ilgili kınama mesajı yayınladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliği taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA